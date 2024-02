10 dấu hiệu cảnh báo bạn không ăn đủ chất xơ

Chất xơ có hai loại chính: hòa tan và không hòa tan, mỗi loại mang lại những lợi ích sức khỏe riêng biệt. Chất xơ hòa tan, có trong thực phẩm như yến mạch, đậu và trái cây, hòa tan trong nước tạo thành chất giống như gel.

Chất xơ không hòa tan có trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và rau củ lại không hòa tan trong nước. Nó bổ sung số lượng lớn vào phân và giúp hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên để ngăn ngừa táo bón. Dưới đây là những dấu hiệu khi bạn ăn không đủ chất xơ.

Nghiên cứu cho thấy chất xơ có thể ngăn ngừa sự cố năng lượng bằng cách giữ cho lượng đường trong máu được cân bằng. Do đó, cảm thấy mệt mỏi và uể oải sau bữa ăn có thể là do bạn không nhận đủ chất xơ.

Chất xơ bổ sung số lượng lớn vào phân và hỗ trợ nhu động ruột trơn tru. Tăng lượng chất xơ thông qua trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt có thể là yếu tố thay đổi nếu bạn đang phải vật lộn với chứng táo bón.

Việc ăn không đủ chất xơ cũng có thể khiến bạn đi tiêu phân lỏng vì chất xơ có thể tạo thêm khối lượng lớn cho phân. Điều này đặc biệt đúng đối với chất xơ hòa tan, có thể hấp thụ chất lỏng trong ruột để tạo thành chất giống như gel.

Bị tiêu chảy là do có quá nhiều nước trong đường tiêu hóa, việc có chất xơ hòa tan trong ruột để hấp thụ chất lỏng dư thừa này có thể giúp ngăn ngừa phân lỏng.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất xơ có thể làm tăng cảm giác no và ngăn ngừa ăn quá nhiều bằng cách tăng thêm khối lượng bữa ăn.

Tuy nhiên, cảm giác đói liên tục có thể báo hiệu bạn cần kết hợp nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn vào chế độ ăn uống của mình.

Nếu cholesterol LDL (hoặc "có hại") của bạn tăng cao, điều đó có nghĩa là bạn cần nhiều chất xơ hơn. Theo một nghiên cứu năm 2019, mức cholesterol LDL cao có liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ cung cấp năng lượng giải phóng ổn định, giúp giảm mệt mỏi và giúp bạn no lâu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng lượng chất xơ thấp có liên quan đến tình trạng thừa cân. Đó là bởi vì thực phẩm giàu chất xơ thường là trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt, có lượng calo thấp hơn thịt và sữa.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn giảm cân bằng cách làm bạn no mà không tiêu thụ quá nhiều calo.

Nhiều loại chất xơ có thể hoạt động như một prebiotic và có loại chất xơ hoạt động như thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột của chúng ta.

Prebiotic rất tốt cho sức khỏe đường ruột vì "thức ăn" này cho hệ vi sinh vật cho phép cơ thể phát triển. Vi khuẩn tốt phát triển và nhân lên, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột của chúng ta.

Chế độ ăn ít chất xơ có thể cho thấy cơ thể không hấp thụ đủ lượng vitamin thiết yếu có trong trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.

Theo một nghiên cứu năm 2021, chất xơ bổ sung số lượng lớn vào phân, giúp cải thiện khả năng vận động và giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ.

PHƯƠNG LÊ