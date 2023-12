Đây là những loại thực phẩm giàu chất xơ lành mạnh nhất

Bởi các loại thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe tổng thể như tiêu hóa, kiểm soát cân nặng , kiểm soát lượng đường trong máu, sức khỏe tim mạch...

Dưới đây là những thực phẩm không chỉ giàu chất xơ mà còn được coi là tốt cho sức khỏe vì hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Thực phẩm này có hàm lượng chất xơ trên 1/2 cốc khẩu phần là khoảng 8,3 gram.

Ngoài ra một khẩu phần đậu đen mang lại hơn 7 gam protein và 2,3 gam sắt (13% giá trị hàng ngày) và chứa đầy chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là anthocyanin. Những chất chống oxy hóa này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh và viêm nhiễm.

Trong một khẩu phần ăn 1 ounce có chứa khoảng 3 gram chất xơ. Chúng không chỉ là nguồn chất xơ tự nhiên mà còn cung cấp 'chất béo tốt' và là nguồn protein hoàn chỉnh từ thực vật.

Thực tế chúng là nguồn thực phẩm "protein hoàn chỉnh" có nghĩa là chúng chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần để tổng hợp protein và theo tạp chí Nutrients, thành phần axit amin của quả hồ trăn có thể so sánh với cả thịt bò và thịt gà.

Trong 1/2 cốc đậu lăng có chứa tới 7,8 gam chất xơ. Thực phẩm này không chỉ bổ dưỡng mà còn bền vững và giàu chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, protein, folate, kali và sắt.

Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy đậu lăng có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao và các polyphenol có trong đậu lăng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Trong 50 gam trái bơ có chứa tới 3,4 gam chất xơ. Nó là một siêu thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và là nguồn chất xơ lành mạnh.

Theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy việc tiêu thụ bơ đã cải thiện sức khỏe đường ruột và sự đa dạng của vi khuẩn ở những người tham gia.

Một cốc bông cải xanh có tới 5,1 gram chất xơ và nó còn là thực phẩm cung cấp khoảng 133% giá trị vitamin C hàng ngày. Chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe của da.

Bông cải xanh cũng chứa khoảng 183% giá trị vitamin K hàng ngày của bạn, đây là một loại vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và quá trình đông máu bình thường.

Chất xơ có trong 1/2 cốc yến mạch là 4 gram. Yến mạch, là nguồn thực phẩm cung cấp chất xơ hòa tan tuyệt vời.

Nghiên cứu cũng đã liên kết việc tiêu thụ yến mạch với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch và viêm nhiễm, đồng thời cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa hữu ích.

Chất xơ có trong mỗi lát bánh mì nguyên hạt là 3 gram. Bánh mì nguyên hạt đã được chứng minh là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và nó cũng là một nguồn chất xơ lành mạnh.

Chất xơ có trong 1 cốc quả việt quất là 3,6 gam. Ngoài việc, nó là nguồn thực phẩm cung cấp chất xơ, thì quả việt quất còn rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có liên quan đến lợi ích nhận thức và sức khỏe tổng thể.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên các Anthocyanin trong quả việt quất này có thể giúp kiểm soát cân nặng và cũng có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Nó là một loại thực phẩm giàu chất xơ. Trong trong 1 ounce (2 muỗng canh) là 9,6 gram chất xơ. Ngoài ra, chúng còn chứa axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Trong 1 cốc hạt diêm mạch nấu chín không chỉ cung cấp hơn 5 gam chất xơ mà nó còn là nguồn thực phẩm giàu protein hoàn chỉnh và chứa các axit amin thiết yếu.

Ngoài ra, nó cũng chứa các hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa và nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất này cũng có tác dụng chống viêm.

PHƯƠNG LÊ