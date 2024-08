2 cô gái tổ chức đánh bạc bằng cách livestream xổ số lô tô trúng thưởng 20/08/2024 17:56

(PLO)- 2 cô gái ở Quảng Nam bị công an tạm giữ vì tổ chức đánh bạc bằng cách lên facebook livestream xổ số lô tô trúng thưởng.

Ngày 20-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Hiệp Đức đang tạm giữ hai người tổ chức đánh bạc bằng cách lên facebook livestream xổ số lô tô trúng thưởng.



2 cô gái livestream xổ số lô tô trúng thưởng, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Ảnh: CA

Trước đó, Công an huyện Hiệp Đức phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều người đánh bạc trực tuyến thông qua việc mua số lô tô trúng thưởng tại các phiên livestream trên facebook.

Tối 18-8, Công an huyện Hiệp Đức đột nhập tiệm làm móng Duyên Dương (khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức) bắt quả tang TTYL (26 tuổi) và DTMD (30 tuổi, cùng ngụ khối phố An Tây) đang tổ chức cho 133 người đánh bạc trực tuyến bằng hình thức livestream xổ số lô tô trúng thưởng.

Công an huyện Hiệp Đức đang tạm giữ hai người tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an đã thu giữ số tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng và phát hiện tiền chuyển khoản cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc bằng bất kỳ hình thức nào, đặc biệt trên không gian mạng.