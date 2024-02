(PLO)- Chiếc xe máy va chạm với xe tải ở ngã tư An Sương, quận 12 khiến hai người tử vong tại chỗ.

Đến khuya ngày 28-2, Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM) vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết ở ngã tư An Sương.

Tai nạn khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, hơn 21 giờ tối cùng ngày, một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc đồ xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy 61C1-89874 chở người phụ nữ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu vượt Quang Trung đi ngã tư An Sương.

Cảnh sát giao thông sau đó xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết ở khu vực. Ảnh: NT

Khi đến ngã tư An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), tài xế bẻ lái xuống dạ cầu để rẽ về Quốc lộ 22 thì xảy ra va chạm với xe tải biển số TP.HCM.

Va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Đến hơn 22 giờ 30 phút, hiện trường vẫn chưa được xử lý xong. Ảnh: NT

Đội CSGT An Sương sau đó phối hợp xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết các phương tiện qua khu vực.

Ghi nhận chiếc xe máy nằm ở sau bánh xe tải, gần đó là thi thể hai nạn nhân. Các phương tiện đều nằm ở trong lối rẽ dành cho xe ô tô.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Nguyễn Tân