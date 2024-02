Ngày 4-2, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người tham gia hỗn chiến tại quán karaoke và quán bi-a.

Trước đó, ngày 23-1, Trần Đức Cường (28 tuổi, ngụ xã Hà Lộc) cùng gia đình đi hát tại quán karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Âu Cơ).

Nguyễn Anh Tuấn gọi tám thanh thiếu niên đến quán karaoke để hỗn chiến. Ảnh CACC

Sau đó Tuấn gọi thêm tám người còn Cường gọi 10 người đến quán karaoke.

Khi kéo đến nơi, nhóm Cường dùng dao kiếm, gạch gây thương tích cho một người trong nhóm Tuấn. Sau đó được mọi người can ngăn nên cả hai nhóm đi về.

Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, hai nhóm gặp nhau tại quán bi-a (khu 4, xã Phú Hộ) và tiếp tục hỗn chiến.

Hung khí hai nhóm sử dụng để hỗn chiến bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh CACC

Hậu quả Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đức Cường cùng ba người khác ở hai nhóm bị thương, 1 xe ô tô và cửa kính quán bi-a hư hỏng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.

XUÂN NGUYỄN