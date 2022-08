4 loại rau tốt nhất cho gan của bạn

Theo Eat This, Not That, gan là một cơ quan thiết yếu với nhiều chức năng khác nhau, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn, lưu trữ vitamin và khoáng chất, làm sạch chất độc ra khỏi máu và tổng hợp protein.

Có rất nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho gan, trong đó có một nhóm thực phẩm đặc biệt quan trọng là rau củ quả.

Dưới đây là những loại rau tốt nhất cho gan của bạn:

Củ dền

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe của gan.

Nghiên cứu được công bố trên Pubmed chỉ ra rằng nước ép củ dền là một thức uống "tăng cường sức khỏe" và "ngăn ngừa bệnh tật" và có thể đặc biệt hữu ích cho sức khỏe của gan.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng, nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ gan chống lại một số loại chất gây ung thư.

Dữ liệu cho thấy một số chất chống oxy hóa được tìm thấy trong củ dền đỏ, được gọi là betalain, có đặc tính chống ung thư và chống viêm.

Bông cải xanh

Tất nhiên, tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe, nhưng các chất dinh dưỡng cụ thể được tìm thấy trong các loại rau họ cải, như bông cải xanh dường như đặc biệt hữu ích cho sự toàn vẹn của gan.

Theo Oxford Academic, một nghiên cứu được thực hiện trên chuột cho thấy những con chuột được cho ăn bông cải xanh có chỉ số gan tích cực hơn và tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và khối u gan thấp hơn.

Bắp cải Brucxen

Trong khi cải Brussels có thể giúp cải thiện tiêu hóa và cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất, chúng cũng chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật đã được chứng minh là hỗ trợ chức năng gan.

Rau lá xanh

Nhóm rau này bao gồm cải xoăn, rau bina (rau chân vịt) và rau cải thìa có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe gan.

Các loại rau lá xanh này chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do nguy hiểm.

Ngoài việc làm giảm tác động của các gốc tự do trong cơ thể, một số loại rau xanh, như rau bina, dường như cung cấp nhiều lợi ích cụ thể hơn cho gan, theo Eat This, Not That.