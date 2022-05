4 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước giảm thu hơn 9.600 tỉ

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4-2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 136.000 tỉ đồng, đạt 113,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng, tổng thu ngân sách đạt 544.215 tỉ đồng, đạt 46,3 % dự toán. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 24.096 tỉ đồng, bằng 85,4% so với dự toán.

Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được triển khai năm 2021 tiếp tục có hiệu lực đã tác động, làm giảm số thu NSNN những tháng đầu năm 2022 khoảng 9.674 tỉ đồng.

Cụ thể, giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giảm 30% mức tỉ lệ % để tính GTGT đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu tháng 11 và tháng 12-2021 cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng do COVID-19; Miễn thuế quý III, IV đối với hộ, cá nhân kinh doanh,…

Với thị trường tiêu dùng ô tô, tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 1-12-2021 đến hết ngày 31-5-2022, ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.500 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thuế, một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp và người dân được ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 cũng tác động làm giảm thu NSNN khoảng 5.000 tỉ đồng như: Giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%; Giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa,…

Tổng cục Thuế cho biết, để đạt hiệu quả nguồn thu và vượt mức dự toán thu, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, đẩy mạnh hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu quản lý thuế….