6 thực phẩm gây rối loạn tiêu hóa

(PLO)- Nếu bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa như trào ngược axit, đầy hơi, tiêu chảy, đầy bụng, đau dạ dày,... bạn có thể nên tránh những thực phẩm này.

Theo Eat This, Not That, các vấn đề về tiêu hóa bao gồm trào ngược axit, đầy hơi, tiêu chảy, đầy bụng, đau dạ dày,... ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta. Lắng nghe cơ thể của bạn có thể giúp xác định loại thực phẩm nào gây khó chịu.

Dưới đây là những loại thực phẩm có thể gây rối loạn tiêu hóa ở một số người.

Thực phẩm chiên

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo và có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Ngoài ra, theo nghiên cứu được công bố trên Preventative Nutrition and Food Science đồ chiên rán cũng có liên quan đến chứng trào ngược axit.

Đường nhân tạo

Nhai quá nhiều kẹo cao su không đường làm bằng sorbitol và bạn có thể bị chuột rút và tiêu chảy. Thực phẩm làm bằng chất làm ngọt nhân tạo này có thể gây ra những vấn đề tương tự.

FDA cảnh báo rằng bạn có thể bị tiêu chảy nếu ăn 50 gam sorbitol trở lên mỗi ngày, mặc dù số lượng thấp hơn nhiều được báo cáo là gây rắc rối cho một số người.

Xi-rô ngô hàm lượng đường cao

Xi-rô ngô hàm lượng đường fructose cao là chất làm ngọt được sử dụng để làm kẹo và bánh ngọt, và nó có thể gây đầy hơi, tiêu chảy, đầy bụng và chuột rút ở một số người.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây có tính axit cao như cam, bưởi, chanh có thể dẫn đến chứng ợ chua ở một số người. Điều này là do thực phẩm có múi làm giãn cơ thắt thực quản, có thể dẫn đến axit đi vào thực quản và gây ra chứng ợ nóng.

Axit cũng có thể làm chậm quá trình trống rỗng của dạ dày, điều này có thể dẫn đến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và gây ra chứng ợ nóng.

Bạc hà

Bạc hà đã được biết là gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu ở một số người. Bạc hà có thể làm giãn cơ thắt thực quản, nằm giữa dạ dày và thực quản. Khi cơ vòng này giãn ra, nó có thể khiến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, dẫn đến chứng ợ nóng và khó tiêu.

Thực phẩm cay

Một số người nhạy cảm với thức ăn cay có thể gây ra chứng ợ nóng và trào ngược axit. Thức ăn cay có thể làm giãn cơ vòng (hoặc van) nằm giữa dạ dày và thực quản, cho phép thức ăn có tính axit trào ngược từ dạ dày lên thực quản, tạo ra chứng ợ chua và trào ngược axit, theo Eat This, Not That.

