6 trường học tại TP Thủ Đức tổ chức lại bữa ăn bán trú từ đầu tuần sau

Trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, cho biết sau thời gian tạm ngưng, 6 trường học trên địa bàn sẽ tổ chức lại hoạt động bán trú từ sáng thứ Hai (6-11).

Trường Tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức sẽ tổ chức lại bữa ăn bán trú từ thứ 2 (6-11). Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Những trường học này bao gồm: Trường Tiểu học Phú Hữu, Trường THCS Phú Hữu, Trường Tiểu học Trường Thạnh, Trường Tiểu học Phước Thạnh, Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ, Trường THCS Trường Thạnh.

Bà Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh cho biết sáng thứ 2 sẽ tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh.

“Việc tìm kiếm đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Do giai đoạn này, trường có nhiều việc phải xử lý, bên cạnh đó phải dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo thực tế các bếp ăn mới cùng ban đại diện cha mẹ học sinh. Tiêu chí đặt lên hàng đầu đối với đơn vị cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu về quy định an toàn thực phẩm” - bà Ngân nói.

Theo bà Ngân, đối tác cung cấp suất ăn cho trường đóng tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7.

Trường Tiểu học Phước Thạnh có gần 1000 học sinh tham gia bữa ăn bán trú.

“Trong suốt thời gian tạm ngưng, phụ huynh vất vả trong việc đón đưa các con. Do đó, trường gấp rút tìm đơn vị mới để sớm tổ chức bữa ăn bán trú trở lại, tạo sự yên tâm cho cha mẹ học sinh” - bà Ngân nói.

Tương tự, ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, nói: “Từ thứ Hai (6-11), trường sẽ tổ chức hoạt động bán trú trở lại, sớm so với dự kiến. Trường đã thông báo cho phụ huynh về vấn đề trên. Việc tổ chức bữa ăn bán trú sớm được ngày nào sẽ đỡ cho phụ huynh trong việc đưa đón con vào buổi trưa”.

Trước đó, như PLO có đưa tin, liên quan đến phản ánh của phụ huynh về Công ty TNHH P (tên công ty đã được viết tắt) bị phụ huynh cho là không đảm bảo an toàn khi cung cấp suất ăn, 6 trường học trên địa bàn TP Thủ Đức đã tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú, tìm đối tác khác.

TP Thủ Đức cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú cung cấp cho đơn vị trường học từ 1-11.

Các nội dung đoàn kiểm tra của TP Thủ Đức sẽ thực hiện gồm quy trình chế biến thực phẩm; chất lượng dinh dưỡng bữa ăn; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; Hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua vào, hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở, bao gồm vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và con người.

NGUYỄN QUYÊN