7 thực phẩm lên men có lợi cho sức khỏe

Lên men là một quá trình trong đó vi khuẩn và nấm men phân hủy đường. Probiotic có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa và khả năng miễn dịch tốt hơn, cũng như tăng khả năng giảm cân.

Kimchi được làm từ các loại rau lên men như bắp cải và củ cải. Ảnh: Pexels

Dưới đây là 7 thực phẩm lên men có tác dụng cải thiện sức khỏe và tiêu hóa.

Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh nổi tiếng, là loại vi khuẩn có lợi có thể cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng giàu canxi và protein.

Kim chi

Đây là một món ăn kèm cay của Hàn Quốc được làm từ rau lên men, chủ yếu là bắp cải và củ cải. Nó chứa nhiều vitamin, chất xơ và men vi sinh.

Phô mai

Một số loại phô mai như Gouda và cheddar có chứa vi khuẩn sống do quá trình lên men. Những vi khuẩn này có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe.

Dưa chua

Dưa chua lên men, không phải loại ngâm giấm, rất giàu men vi sinh và có thể là một món ăn nhẹ lành mạnh khi ăn ở mức độ vừa phải. Chúng cũng có lượng calo thấp.

Tempeh

Tempeh là sản phẩm đậu nành lên men có nhiều protein, chất xơ và vitamin. Nó cũng chứa men vi sinh và là sản phẩm thay thế thịt tuyệt vời cho người ăn chay và thuần chay.

Kefir

Kefir là một sản phẩm sữa lên men tương tự như sữa chua nhưng có nhiều chủng probiotic hơn. Đó là một nguồn cung cấp men vi sinh, vitamin và khoáng chất tốt.

Dưa cải bắp

Đó là bắp cải lên men và rất giàu vitamin C, K và B cũng như chất xơ. Nó chứa men vi sinh có thể giúp tiêu hóa, theo The Times of India.

9 thực phẩm giúp chống lại tình trạng thiếu canxi (PLO)- Để ngăn ngừa tình trạng thiếu canxi và giúp giữ mức canxi ở mức tốt, bạn nên bổ sung những thực phẩm như đậu nành, bông cải xanh, sữa, sữa chua,...





NHẬT LINH