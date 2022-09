An Giang: 12 năm tù cho một phụ nữ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(PLO)- Nguyễn Thị Ngọc Tiền tham gia vào tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Chiều 30-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi, ngụ TP Châu Đốc An Giang) 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Đồng thời tòa còn tuyên Tiền tiếp tục quản chế 4 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2017, Tiền sử dụng tài khoản facebook “Van Nguyen” tham gia các diễn đàn của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CPQGVNLT)” và kết bạn với tài khoản facebook “Kelly Triệu” (tự xưng chuẩn tướng, Giám đốc nha nhân viên Bộ quốc phòng của tổ chức “CPQGVNLT”).

Đến cuối năm 2017, “Kelly Triệu” rủ rê, lôi kéo, câu móc Tiền tham gia tổ chức “CPQGVNLT”. Đến năm 2020, Tiền sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Tuyền” và được đối tượng trong tổ chức tiếp tục đổi bí số mới cho Tiền để hoạt động.

Tiền được giao nhiệm vụ vận động nhiều người tham gia tổ chức; tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng hoà (VNCH) và cung cấp tình hình chính trị, nội bộ ở trong nước cho tổ chức biết.

Trong thời gian từ đầu năm 2018 đến tháng 2-2022, trong lúc làm thuê ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Tiền dụ dỗ, vận động, lôi kéo 225 người ở nhiều địa phương khác nhau (có hoàn cảnh khó khăn) cung cấp thông tin của cá nhân và người thân để được tổ chức ở Mỹ xem xét cho quà, cho nhà, cho tiền, tạo công ăn, việc làm. Thực chất Tiền là lấy thông tin của những người dân để tự ý đăng ký tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III VNCH.

Ngoài ra, Ngọc Tiền còn tự may một lá cờ ba sọc để vẫy chào khi Đào Minh Quân về Việt Nam thiết lập chế độ VNCH. Ngoài ra Tiền còn được một người có tài khoản facebook “Mai Ka” (chưa rõ lai lịch) cho hai cuốn Hiến pháp đệ III VNCH.

Ngày 16-2, Tiền đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Tiền đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HẢI DƯƠNG