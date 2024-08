An Giang: Cha tưới xăng lên người, dọa tự tử cùng con gái 19/08/2024 14:47

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, kịp thời ngăn chặn người đàn ông tự tưới xăng lên người và con gái để tự tử.

Sự việc xảy ra vào chiều 18-8, tại tổ 113, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Do buồn chuyện gia đình nên sau khi uống rượu và sử dụng ma tuý, NVS (34 tuổi) đã tự tưới xăng lên người và con gái ruột rồi đe doạ tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý. Thấy công an, S. đã dùng dao rọc giấy kề và cứa vào cổ đòi tự sát.

Lực lượng công an vận động thuyết phục người đàn ông đang đe doạ tự tử

Chiếc dao rọc giấy dùng kề cổ đòi tự tử

Nhận định sự việc nguy hiểm, Công an phường đã nhờ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh.

Sau thời gian được tuyên truyền, vận động, S. đã buông dao và được lực lượng Cảnh sát 113 đưa Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, làm rõ.