An Giang: Làm rõ lý do nhiều cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động

Lãnh đạo Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thiếu ổn định, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất người dân, ngày 4-9 Cục QLTT và các sở ngành tỉnh An Giang có buổi làm việc cùng các doanh nghiệp (DN) đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Các DN đầu mối, thương nhân phân phối cho biết có tình trạng các cửa hàng trực thuộc, đại lý trực thuộc tạm ngưng, hết xăng, hết dầu và cả hết xăng và dầu do DN vẫn khó khăn trong mua hàng, hoa hồng bằng không từ gốc. Nguồn cung khan hiếm, số lượng nhỏ giọt, kinh doanh lỗ kéo dài.

Qua cuộc họp, Cục QLTT yêu cầu và phần lớn các DN cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung cho các cửa hàng trực thuộc, đại lý trên địa bàn tỉnh trong ngày 5-9.

Trước đó, báo cáo của các đội QLTT tỉnh An Giang trong ngày 2-9 khi tổ chức giám sát 588 cơ sở bán lẻ xăng dầu có 570 cơ sở đang hoạt động. Trong đó có bảy cửa hàng hết xăng, 25 cửa hàng hết dầu, 22 cửa hàng hết xăng, dầu và 12 cửa hàng tạm ngưng hoạt động.

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh An Giang, cho biết theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: Khi phát hiện cửa hàng nào thiếu, hết xăng dầu, các Cục QLTT phải làm rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu thương nhân cung cấp xăng dầu (thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý) không đáp ứng đủ hàng theo yêu cầu của đại lý, thương nhân nhượng quyền thì phải làm việc với thương nhân cung ứng

Có đối chiếu lượng hàng nhập, xuất; lượng cung ứng tháng trước so với tháng này cho đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ để làm rõ do thương nhân cung ứng xăng dầu cấp hàng thiếu hay do cửa hàng bán lẻ đặt hàng ít hơn hay do nhu cầu tiêu dùng tăng cao hay do nguyên nhân nào khác.

Nếu phát hiện các DN cung ứng xăng dầu không cung ứng đủ hàng phải báo cáo Tổng cục QLTT để thông báo đến Vụ Thị trường trong nước phối hợp báo cáo Bộ trưởng xử lý.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, khi làm việc với các đại lý, thương nhân phân phối, thương nhân nhượng quyền... phải tìm hiểu chứng từ, đơn đặt hàng, lệnh giao hàng, hoá đơn, số liệu...để tìm ra lý do vì sao hết xăng dầu mà báo cáo không thiếu hàng.

Theo lãnh đạo Cục QLTT tỉnh An Giang, Cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Đồng thời, các đội tổ chức xác minh, làm rõ 12 cửa hàng tạm ngưng hoạt động, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo quy định.