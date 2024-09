An Giang: Người phụ nữ đu ống nước từ tầng 3 xuống đất để trốn chủ quán karaoke 14/09/2024 19:09

(PLO)- Bị nhóm người của vợ chồng chủ quán karaoke ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt, đánh và nhốt trong nhà, người phụ nữ đã đu ống nước từ tầng 3 xuống đất để chạy trốn.

Chiều 14-9, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ quán karaoke và 6 người khác về các tội bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5-2024, ĐTT (31 tuổi) có mượn của bị can Hồ Thị Kim Thi (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là chủ quán karaoke TikTok tại TP Cần Thơ 15 triệu đồng và hứa về làm cho Thi nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa.

Đến khoảng tháng 6-2024, Thi và cùng chồng là Dương Hồng Thái mở quán karaoke Tí Nị (tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên). Thấy thông tin đăng tuyển nhân viên của quán, T. liên hệ với Thái xin làm.

Tối 3-9, bị can Nguyễn Thanh Vũ chở Thái đến TP.HCM rước T, Nguyễn Tấn Thành và Hứa Huỳnh Hương (26 tuổi). Lúc này, T mượn Thái 24 triệu.

Nhóm người của vợ chồng chủ quán karaoke đã bị bắt. Ảnh: CACC

Vợ chồng chủ quán karaoke - Hồ Thị Kim Thi và Dương Hồng Thái

Khoảng 0 giờ ngày 4-9, khi về đến quán karaoke Tí Nị, Thi yêu cầu T trả tiền đã mượn nhưng T không có tiền nên Thi cùng Thái, Vũ, Thành, Hương đã hù doạ, đánh, buộc T điện thoại cho người quen chuyển khoản trả Thái 24 triệu đồng.

Thái tiếp tục kêu T trả 15 triệu đồng nhưng T không có tiền và bị nhóm của Thái đưa về căn nhà ở phường Mỹ Phước,TP Long Xuyên. Tại đây, khi T định bỏ trốn thì bị can Thái Hồng Thịnh, Nguyễn Thành Thái, Hồ Quốc Khánh (17 tuổi), Vũ và Thái dùng tay đánh và dùng roi điện chích hăm doạ.

Đến sáng 6-9, chị T lên sân thượng (tầng 3) đu ống nước xuống, khi gần đến mặt đất thì rớt xuống bị thương, người dân phát hiện chở đến Công an phường trình báo.

Bị can Hồ Quốc Khánh

Hiện công an đã tạm giam đối với 6 bị can, riêng bị cáo Thi và Khánh được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.