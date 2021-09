Ngày 9-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hải Long (SN 1988, trú phường Cát Dài, quận Lê Chân, nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân), để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 7-9, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long sau khi vị cán bộ cảnh sát phòng chống ma túy này bị tạm giữ hình sự vì liên quan tới việc mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, rạng sáng 1-9, Công an quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra bắt quả tang Hoàng Xuân Vũ (SN 1991, trú phường An Biên, quận Lê Chân) và Lê Danh Hoàng (SN 1997, trú phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.



Một phần tang vật thuốc lắc mà công an thu giữ.

Công an thu giữ của Hoàng Xuân Vũ một hộp giấy trong có bốn túi nylon, mỗi túi chứa 100 viên nén màu xanh qua giám định xác định là thuốc lắc (198,36 g MDMA).

Thu giữ của Lê Danh Hoàng một túi xách bên trong có một túi nylon chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 3,06 g ketamine, một túi nylon chứa 25 viên thuốc lắc hình ngũ giác (12,45 g), một tờ tiền 5.000 đồng bên trong gói 0,23 g ketamine.



Ngoài ra công an còn tạm giữ một xe ô tô Honda City BKS 15A-530.60 cùng một số đồ vật, tài sản khác của Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Công an xác định Nguyễn Hải Long, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân đã chuyển tiền cho Vũ mua số ma túy trên.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt giam Long phục vụ điều tra.