1 người chết, 2 bị thương khi thi công dự án xi măng 5.000 tỉ

Ngày 18-4, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn lao động tại dự án công trường Nhà máy xi măng Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) làm một người chết, hai người bị thương.



Khu vực xảy ra tai nạn lao động làm công nhân tử vong và bị thương.

Được biết, chiều 16-4, nhóm công nhân thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 (TP Hồ Chí Minh) đang căn chỉnh phễu để lắp cho Nhà máy xi măng Tân Thắng thì bị tai nạn lao động. Anh Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) bị tử vong. Hai công nhân khác bị thương, trong đó có một người bị gãy chân.

Chiều 18-4, một cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Công ty CP Xi măng Tân Thắng cho biết: “Về việc để xảy ra tai nạn lao động trách nhiệm chính thuộc về bên nhà thầu thi công (Lilama 18)”.

Dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng được Chính phủ phê duyệt theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là gần 5.000 tỉ đồng. Đây là dự án thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Thế nhưng sau bảy năm thi công, đến chiều 18-4, con đường giao thông từ Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đến Nhà máy xi măng Tân Thắng vẫn... chưa thông. Trong khi đó, dự kiến tháng 9-2019 nhà máy Xi măng Tân Thắng bắt đầu đi vào sản xuất.