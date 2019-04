1 tiệm vàng bị cướp tấn công giữa trưa

Ngày 17-4, Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Phương (38 tuổi, phường Long Thạnh, thi xã Tân Châu , An Giang) về hành vi cướp tài sản.