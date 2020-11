2 ô tô truy đuổi như phim làm chết người

Ngày 13-11, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người chết vừa xảy ra trên địa bàn.



Bốn người bị tạm giữ gồm Đặng Văn Thêm (21 tuổi, trú tại Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11-11, nhóm bốn người trên có hành vi dùng xe ô tô do Mạnh điều khiển đuổi theo xe ô tô khác do anh Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Bắc Giang) cầm lái. Lúc này, trên xe anh Bách còn có hai người ngồi sau.

Khi đến quốc lộ 37 đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ô tô của anh Bách va chạm với một xe ô tô khác. Hậu quả khiến anh Bách tử vong, hai người còn lại trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.