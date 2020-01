4 chuyên án ma túy khủng tại TP.HCM bị triệt phá

Năm 2019 đánh dấu bằng việc Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an liên tục phá các chuyên án ma túy cực lớn, tổng số tang vật lên đến 356 kg heroin, hơn 1,3 tấn ma túy tổng hợp cùng một số lượng ma túy lớn khác.



Huang Zai Wen bị công an khởi tố cùng hai người Việt Nam. Ảnh: CA

Thực tế cho thấy, các đường dây ma túy xuyên quốc gia có xu hướng lấy địa bàn TP.HCM làm nơi trung chuyển đi các nước.

PLO điểm lại một số chuyên án tiêu biểu.



1. Chuyên án 218LP

Ngày 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.HCM và nhiều đơn vị triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt giữ 11 người (gồm tám người Trung Quốc, ba người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy.

Số ma túy trên được các đối tượng buôn bán ma túy giao cho Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại Công ty Hasan trong khu dân cư phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM). Sau đó, Wen ngụy trang số hàng trên, xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).



Ba đối tượng người Việt Nam giao lô hàng cho Wen là Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đắk Nông). Số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ Lào qua khu vực cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum), tập trung tại các "kho" ở đây rồi chuyển vào TP.HCM. Chiều ngày 20-3, khi các đối tượng giao nhận ma túy thì bị lực lượng mai phục bắt quả tang.



2. Chuyên án 419D

Ngày 27-3-2019, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện xe tải 20C-163.22 vận chuyển ma túy. Chen Tsen Wei (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) bị bắt cùng 895 bánh heroin.



Ngày 28-5-2019, theo chỉ đạo của Bộ Công an, C04 quyết định xác lập chuyên án; Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng xác lập chuyên án phối hợp cùng C04 để truy xét.





Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện vụ vận chuyển ma túy cực lớn ở ngã tư An Sương. Ảnh: HT

Trong khi đó, những đối tượng cầm đầu người Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục ở Campuchia để chỉ đạo hai đàn em quốc tịch Đài Loan là Yang Po Hung (A Hùng), Yang Kai Chen (A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, rồi vào TP.HCM tiếp tục hoạt động vận chuyển ma túy.



Theo đó, ma túy được chuyển từ Campuchia vào Việt Nam, giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa… đóng container vận chuyển qua đường biển sang Đài Loan.





Số lượng ma túy lớn bị công an TP.HCM phát hiện bắt quả tang ở An Sương. Ảnh: CA

Để qua mặt các cơ quan chức năng, A Hùng và A Chen đã lợi dụng một số người Việt để đứng tên thuê năm địa điểm tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), ngụy trang là xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất hạt nhựa, chứa hàng…



Sáng 3-11, Cục C04 đồng loạt khám xét khẩn cấp những địa điểm trên, thu giữ 446 bánh heroin.



Trước đó, ngày 18-10, Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ 56 bánh heroin trong container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ TP.HCM. A Hùng, A Chen bị bắt.



Tổng kết chuyên án, cả phía Việt Nam và Đài Loan đã bắt ba người và truy nã một người Đài Loan, thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.



3. Chuyên án 719ĐL

Chiều 11-5-2019, hàng trăm trinh sát Cục C04 Bộ Công an phối hợp với nhiều đơn vị liên quan ập vào kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) bắt quả tang Jhu Minh Jyun, 34 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc).

Tại đây, công an đã thu giữ nửa tấn Ketamin dạng sệt màu nâu (trị giá gần 500 tỉ đồng) trong ô tô Innova và hai valy vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt.





Sáng 12-5, cảnh sát đưa toàn bộ số ma túy trị giá khoảng 500 tỉ ra khỏi xe ô tô. Ảnh: NT

Cùng lúc, ban chuyên án cũng đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở Liu Minh Yang (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; đối tượng cầm đầu); Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, bạn gái Jyun) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).



Đây là chuyên án mà Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an cùng hải quan, Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh/thành phối hợp triệt phá.





Trước đó, công an ập đến kho hàng ở Bình Chánh phát hiện lượng ma túy lớn nói trên. Ảnh: CA

Số ma tuý bị phát hiện được xác định là Ketamin, nặng khoảng 500 kg. Đây là loại ma túy có giá rất đắt (chỉ sau Cocain), độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần các loại ma túy khác.



4. Chuyên án bắt 1,1 tấn ma túy giấu ở loa thùng

Trưa 12-4-2019, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM), qua camera giám sát, Đội CSGT Công an quận 5 phát hiện ba ô tô có dấu hiệu bất thường.





Công an chặn bắt xe tải chở ma túy ở quận 5. Ảnh: CA

Cụ thể, xe bảy chỗ 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (SN 1986) điều khiển chở Chiang Wei Chih (SN 1988, cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), xe tải 51C-570.67 cùng xe tải biển số 60C-462.24 đang đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa vi phạm luật giao thông.





Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ 1,1 tấn ma túy do người Đài Loan vận chuyển. Ảnh: CA

Công an đã lập biên bản, đưa các phương tiện về trụ sở Đội CSGT Công an quận 5 để làm việc.



Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe tải 60C-462.24 có 606,02 kg loại Methamphetamine trong các túi dạng túi trà, được ngụy trang trong các thùng loa. Sau đó, Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Mở rộng điều tra, công an bắt quả tang Bùi Nguyễn Huy Vũ (SN 1981, ngụ quận Phú Nhuận) vận chuyển 49,32 kg ma túy tổng hợp giấu trong năm thùng loa. Ngoài ra, Vũ còn tàng trữ 2,94 kg ma túy tổng hợp cùng 998,69 g ketamine tại nhà theo chỉ đạo của một đối tượng cư trú tại Lào. Công an còn thu giữ tại nhà người này một khẩu súng ổ xoay và bốn viên đạn.



Mở rộng khám xét, Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ thêm 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 gói nylon chứa ma túy đá với tổng khối lượng là 451,98 kg.



Công an TP sau đó tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An mở rộng điều tra vụ án tại nhiều địa bàn khác.



Tổng cộng số tang vật thu giữ là hơn 1,1 tấn Methamphetamine và 998,68 g Ketamine; bắt và khởi tố hai công dân Đài Loan cùng Bùi Nguyễn Huy Vũ.

Theo lãnh đạo C04, việc triệt phá các chuyên án là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong nước, lực lượng hình sự quốc tế. Thời gian tới, các lực lượng liên quan sẽ tiếp tục phối hợp, đánh mạnh vào loại tội phạm này.