5 học sinh cầm đá lên cao tốc ném bể kính ô tô

Ngày 15-1, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết bước đầu làm rõ vụ việc hàng loạt ô tô bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.



Theo đó, cách đây năm hôm, công an nhận được trình báo về việc khuya ngày 9-1, 11 phương tiện giao thông chạy trên tuyến cao tốc bị ném đất, đá gây hư hỏng, mất an toàn giao thông.

Công an cho biết tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa lên đến 100km/h, hành vi ném đá vào xe ô tô không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm gồm năm học sinh thường xuyên tụ tập tại khu vực cầu vượt trên đường cao tốc.

Làm việc với công an, những học sinh này khai nhận vào đêm 9-1 có lên khu vực cầu vượt cao tốc km68+900 thuộc thôn 94-96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để ngồi chơi và đốt lửa sưởi ấm.

Tại đây, một học sinh trong nhóm rủ ném đất đá vào các phương tiện giao thông đang di chuyển trên cao tốc để mua vui. Hậu quả, cả nhóm ném trúng gây hư hại tài sản 11 xe ô tô.

Rất may mắn, do các phương tiện đều kiểm soát được tốc độ nên đã không xảy ra tai nạn.

Hiện Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.