55 người 'dính' ma túy trong quán karaoke Crown ở Nha Trang

Ngày 30-12, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa cho hay cơ quan này đang làm rõ để xử lý vụ việc tại quán karaoke Crown ở 23-25 Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.



Quán karaoke Crown khi bị kiểm tra. Ảnh: CA

Theo một lãnh đạo Công an TP Nha Trang, rạng sáng cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phối hợp cùng một số đơn vị, với sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 2 Cảnh sát cơ động- Bộ Công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke Crown.

Tại thời điểm trên, cả 10 phòng của quán karaoke Crown rất đông nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều thuốc lắc, ma túy đá.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ kiểm tra, lực lượng công an đã đưa 64 người đến trụ sở công an làm việc. Kết quả test nhanh đã phát hiện 55 nam nữ thanh niên trong quán karaoke này dương tính với ma túy.



Quán karaoke Crown trước đây có tên Luxury. Tháng 12-2018, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra quán Luxury, phát hiện hơn 200 nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy cùng nhiều loại ma túy chưa sử dụng hết.