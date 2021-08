Chiều 4-8, một nguồn tin xác nhận cơ quan chức năng của TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa TLL (36 tuổi), LNTD (27 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) đi điều trị COVID-19 tại một cơ sở y tế ở địa phương này.

Đây là hai nghi phạm trộm cắp tài sản vừa bị công an truy bắt được.

Theo Công an TP Nha Trang, trưa 3-8, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp Công an phường Vĩnh Hải truy bắt L. và D. sau khi hai nghi phạm này trộm cắp tài sản cùng đi xe máy ở phường Vĩnh Hải.

Khi thấy lực lượng công an, L. và D. tăng tốc xe máy tháo chạy.

Khi đến chốt trực khu phong tỏa phòng chống dịch trên đường Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, L. và D. lao xe thẳng vào rào chắn định chạy trốn nhưng đã bị các dân quân phường Vĩnh Hải đang trực chốt phối hợp cùng lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Kết quả test nhanh xác định cả L. và D. đều dương tính với COVID-19.

Liên quan đến quá trình truy bắt, khống chế hai nghi phạm trên, có một cán bộ cảnh sát cơ động, một cán bộ Công an phường, bốn dân quân phường Vĩnh Hải đã tiếp xúc gần với hai ca nhiễm nên phải đi cách ly tập trung.