An Giang: Bắt 2 xe vận chuyển 28 tấn chất thải nguy hại

Ngày 5-8, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt quả tang hai xe vận chuyển khoảng 28 tấn chất thải nguy hại.



Số bình ắc quy đã qua sử dụng là chất thải nguy hại. Ảnh: HD

Theo công an, tối 3-8, Công an TP Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải 67C-055.78 đang đấu đuôi với xe đầu kéo 51D-390.75 kéo theo rơ móoc 51R-241.48 để vận chuyển bình ắc quy đã qua sử dụng từ xe tải lên container tại khu dân cư thuộc phường Mỹ Hòa.



Xe tải chở bình ắc quy đã qua sử dụng không có giấy phép vận chuyển. Ảnh: HD

Khi kiểm tra, công an phát hiện trên xe ô tô tải có 143 bình ắc quy (trọng lượng trên hơn 6,5 tấn), còn trên xe container có 948 bình ắc quy (trọng lượng trên hơn 21,4 tấn).

Tất cả những bình ắc quy trên đều đã qua sử dụng và là loại chất thải được quy định trong danh mục chất thải nguy hại.





Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế không xuất trình được giấy phép quản lý và vận chuyển số chất thải trên. Ảnh: HD

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai tài xế và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.