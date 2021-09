Tối 10-9, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ thanh niên theo lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Lê Hoàng Châu (18 tuổi, ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) trước đó làm thuê cho anh PVL (ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành). Vào tối 3-4, Châu hỏi mượn chủ 40.000 đồng và xe mô tô để đi mua card điện thoại. Sau đó Châu tiếp tục hỏi mượn điện thoại di động hiệu Oppo A31 của mẹ anh L. để gọi điện về gia đình.



Bị can Lê Hoàng Châu. Ảnh: CACC

Châu nói với bị hại sau khi mua card điện thoại về sẽ trả tài sản, tuy nhiên Châu đã mang tài sản mượn được bỏ trốn. Không thấy Châu quay lại gia đình ông L. đã trình báo công an.

Qua điều tra, công an đã khởi tố bị can đối với Châu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Châu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-9, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Châu khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.