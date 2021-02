An Giang: Khởi tố nhóm người mua hàng bằng tiền giả

Ngày 2-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam tám bị can về tội lưu hành tiền giả.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 23-1, Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tiếp nhận tố giác của người dân về việc hai thanh niên sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đi mua card điện thoại.



Tám bị can lưu hành tiền giả bị khởi tố. ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan công an đã xác định được bị can Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi) nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Đạt khai đã lấy tiền giả từ bị can Phạm Tấn Được (29 tuổi) và Lê Văn Đém (24 tuổi) rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa mua card điện thoại để được thối lại bằng tiền thật.

Trên cơ sở lời khai này, Cơ quan công an đã bắt Được, Đém, Lê Thanh Sơn (30 tuổi), Phạm Tấn Lợi (21 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Tang vật thu thu giữ gồm 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, một xe mô tô và bảy điện thoại di động.

Các bị can khai thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (Huy, 32 tuổi, ngụ TP.HCM) mua tiền giả.

Sau đó các bị can chia nhau tiền giả đem đến các tiệm tạp hóa ở tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương mua card điện thoại, thuốc lá… để được thối lại tiền thật. Ngoài ra các bị can còn dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.

Hiện, Lê Hoàng Mãi đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam về tội làm và lưu hành tiền giả.