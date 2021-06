Ngày 05-6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc lớn quy mô 50 tỉ do một phụ nữ cầm đầu

Theo đó, qua thời gian xác lập ban chuyên án, sáng cùng ngày Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên (người cầm đầu, 55 tuổi, ngụ đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) cùng 11 người khác ở các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn.



Khám xét nhà và tang vật thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên. Ảnh: Phạm Giang

Qua khám, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này gồm khoảng 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu công an thu giữ trên 5 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.



Công an đồng loạt khám xét nơi ở của 10 khác trong đường dây cờ bạc khủng. Ảnh: Phạm Giang



Một trong các sổ ghi phơi đề công an thu giữ được. Ảnh: Phạm Giang

Qua kiểm tra sao kê một tài khoản của Liên cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch trong đường dây cờ bạc này đã lên đến khoảng 50 tỉ đồng. Đặc biệt trong quá trình lực lượng Công an tiến hành khám xét thì đã có 8 người trong đường dây cờ bạc này xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo Đại tá Nơi, đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm qua với khoảng 60 người tham gia, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Đại tá Nơi cho biết, việc phá đường dây cờ bạc khủng này là nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.