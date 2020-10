An Giang: Triệt phá sới bạc lớn ở khu vực biên giới

Ngày 3-10, Công an huyện An Phú (An Giang) đang tạm giữ hình sự 16 người liên quan đến một sới bạc lớn vừa bị triệt phá ở khu vực biên giới.



Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, trưa 2-10, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú đã ập vào bắt quả tang 36 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn ở xã Vĩnh Trường.

Tại hiện trường công an thu giữ ba hột xí ngầu, một tấm bạt có chữ tài xỉu, 21 xe mô tô, 29 điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng.

Các con bạc khai sới bạc này do Đoàn Thanh Mỹ (40 tuổi) đứng ra tổ chức. Để tránh bị phát hiện, Mỹ thuê hai người đứng cảnh giới và thu tiền xâu với giá 100 - 300.000 đồng/ngày.

Vụ việc đang được Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra làm rõ.