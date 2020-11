An Giang: Triệt xóa điểm đá gà lưu động

Ngày 8-11, thông tin từ Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá điểm đá gà ăn tiền với 28 con bạc.

Thông tin ban đầu, vào trưa 7-11, bức xúc việc nhóm người tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Vĩnh Lợi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu gây mất an ninh trật tự xã hội, người dân đã tố giác tội phạm đến công an. Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Tân Châu đã nhanh chóng đến nơi mật phục, tổ chức vây bắt con bạc.



28 người chơi đá gà bị bắt quả tang. Ảnh: QM

Thấy công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn, công an đã kịp thời bắt giữ được 28 người. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 con gà đá, 33 xe mô tô, nhiều dụng cụ liên quan khác và 33 triệu đồng trên người các con bạc.

Theo công an, điểm đá này được tổ chức ở địa bàn giáp ranh. Để tránh bị phát hiện, người chơi thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.