Án mạng ở cây xăng Đăng Nam: Manh mối quan trọng

Liên quan đến vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) rạng sáng 30 Tết để cướp tài sản, cơ quan CSĐT đã xác định được nhân vật thứ hai xuất hiện vào thời điểm hung thủ sát hại nạn nhân. Ngày 25-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên.



Cụ thể, sau khi vụ giết, cướp gây căm phẫn dư luận xảy ra, cơ quan CSĐT trích xuất camera thì phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jean xanh, đội nón bảo hiểm đen. Người này chạy xe máy vào cây xăng Đăng Nam nằm trên võng cạnh các trụ xăng. Khoảng 3 giờ 30 sáng 4-2 (tức 30 Tết), sau khi hung thủ sát hại nhân viên cây xăng, lục lấy tiền, lấy hung khí rồi nổ máy xe bỏ chạy, người đàn ông nằm trên võng cũng nổ máy xe chạy theo hướng tên cướp.



Võng nơi người đàn ông nằm ngủ rất gần hiện trường vụ án. Ảnh: P.NAM

Sau khi CQĐT công bố và thông tin những hình ảnh trên, giám đốc một công ty tại quận Tân Phú, TP.HCM phát hiện người nằm võng có nhiều đặc điểm giống nhân viên của mình nên đã đưa người này đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trình diện.

Qua lấy lời khai, người nhân viên thừa nhận đêm đó về Khánh Hòa ăn Tết. Thời điểm xảy ra án mạng, người này đang ngủ vì đi đường mệt mỏi và thấy cây xăng có võng nên ghé vào nghỉ. Sau khi nghe tiếng động, ông mở mắt thì thấy nhân viên cây xăng đã nằm gục dưới đất. Tới lúc hung thủ quay lại lấy hung khí chạy đi, do quá sợ nên anh ta cũng lên xe nổ máy chạy về hướng TP.HCM, rồi quay đầu xe qua dải phân cách chạy thẳng về Khánh Hòa… Lý do không đến công an trình báo ngay, nhân chứng này cho biết vì quá lo sợ.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết trong vụ án này, hung thủ cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác trắng, quần tây đen, khá lịch sự, đi xe máy loại xe Dream màu nho. Hung thủ đã liên tục thay áo nhằm đối phó với CQĐT. Tuy nhiên, toàn bộ lộ trình tháo chạy của hung thủ đều được camera nhà dân, doanh nghiệp, trạm thu phí dọc quốc lộ 1 ghi lại. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tập trung truy xét với quyết tâm bắt bằng được hung thủ.