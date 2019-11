Án mạng trong nhà tạm giữ: Khởi tố một quản giáo

Ngày 29-11, CQĐT VKSND Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lương Tâm, cựu cán bộ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều 360 BLHS năm 2015. Các quyết định khởi tố trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.



Một nơi giam giữ phạm nhân. (Ảnh minh họa)

Nguồn tin của PLO xác nhận thông tin trên và cho biết ông Nguyễn Lương Tâm được phân công trực quản giáo tại khu A, tầng một nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang. Trong thời gian từ ngày 15 đến 18-6, Trần Trọng Bình, nghi can trong một vụ án đang bị tạm giữ tại buồng tạm giữ A1.3 đã đánh nghi can bị tạm giữ cùng buồng là Trần Mạnh Thắng dẫn đến Thắng tử vong.

CQĐT xác định ông Nguyễn Lương Tâm đã thiếu trách nhiệm, không nắm bắt tình hình, không cập nhật thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, không ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Ông này cũng không tiến hành điểm danh, kiểm diện nên không phát hiện vụ việc trên.