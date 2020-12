Bắt 4 kẻ đi trên xe ô tô chở 8 bao tải 'khủng' nghi ma túy

Chiều 10-12, Tổng cục Hải quan đã có thông tin về vụ việc hải quan phối hợp công an bắt giữ bốn người đi trên xe bán tải chở tám bao tải (trọng lượng hàng trăm kg) nghi chất ma túy ở Nghệ An.



Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô "hàng" tang vật nghi ma túy đá và heroin.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ sáng 8-12, tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An), Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ bốn người đang đi trên xe bán tải 37C- 280.25 nghi chở “hàng” ma túy.

Bốn người này gồm Ly A Pó (20 tuổi), Vừ A Thắng (19 tuổi), Giàng A Minh (21 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên, Điện Biên) và Mùa A Vừ (32 tuổi, trú huyện Điện Biên Đông, Điện Biên).

Tang vật thu giữ trên xe gồm tám bao tải chứa 150 bánh chất bột nén màu trắng có trọng lượng 64.185,21 g nghi là heroin và 126 gói chất tinh thể màu trắng có trọng lượng 175.876,37 g nghi là ma túy đá (chất Methamphetamine).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang trưng cầu giám định tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra.