Bắt giam tiếp 4 người vụ nhóm Toàn 'đen' xông vô bệnh viện

Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bốn bị can liên quan đến vụ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Lực lượng công an huy động để bao vây bệnh viện bắt các nghi can.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi, quê Hưng Yên), Vy Kim Dung (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa); Phạm Văn Tình (36 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cùng quê TP Hải Phòng).

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quang Toàn (biệt danh “Toàn Đen”, 38 tuổi, quê TP.Hải Phòng) về tội cướp tài sản.

Như PLO đã đưa tin, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc BV có vay tiền của nhiều người để đầu tư làm ăn, trong đó có Toàn “đen” với lãi suất được tính theo ngày. Do số tiền vay nhiều, cộng với lãi suất quá cao, ông Thử chưa có tiền trả nên vợ chồng Toàn đã gây sức ép bắt ông Thử phải trả đủ cả số tiền gốc và lãi.

Chiều 21-12, Toàn “đen” cùng vợ và 12 người khác bất ngờ xông vào BV Tâm Hồng Phước uy hiếp các y bác sĩ rồi khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử để đòi nợ khiến cả BV hỗn loạn.

Tại đây, vợ chồng Toàn đã xông vào phòng làm việc của ông Thử chửi bới, hăm dọa, lục soát đồ và phát hiện có một bọc tiền 500 triệu đồng để trong ngăn kéo nên đã lấy đi.



Giang hồ Toàn "đen" bị bắt giữ.

Lúc này, ông Thử giật lại thì bị Toàn dùng bút bi đâm thẳng vào người gây thương tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ nhanh chóng tới hiện trường bao vây, khống chế, bắt giữ các nghi can.

Trong đó, khi khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn “đen” tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu thể hiện vợ chồng Toàn đã cho hàng trăm trường hợp vay với số tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, người vay phải trả cả gốc và lãi được tính theo ngày với lãi suất rất cao.

Toàn "đen" được biết đến là tay giang hồ có tiếng ở Đồng Nai cả chục năm trước với các "thành tích" bất hảo dưới trướng Hưng “vườn điều” nổi tiếng với bảo kê, đánh bạc....

Những đối tượng còn lại đã được giao cho Công an TP Biên Hòa điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã củng cố hồ sơ, làm rõ được hành vi của bốn bị can trên, số còn lại đang tiếp tục xác minh.

Theo xác minh của cơ quan công an, thời gian gần đây, những đối tượng này cho bác sĩ Thử vay số tiền hàng trăm triệu đồng và thu tiền góp theo ngày với lãi suất từ khoảng 20 đến 60%/tháng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.