Đồng Nai: Hàng trăm cảnh sát vây bệnh viện bắt giữ 14 người

Liên quan đến vụ hàng trăm cảnh sát được trang bị súng bao vây BV đa khoa tư nhân Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), đến sáng 22-12, công an đã bắt tạm giữ 14 người liên quan đến việc khống chế giám đốc bệnh viện để gây sức ép đòi tiền.



Toàn "đen" bị công an bắt tạm giữ.

Sáng nay (22-12), đại diện VKSND TP Biên Hòa cũng đã có mặt tại Công an TP Biên Hòa để kiểm sát quá trình lấy lời khai, điều tra vụ việc để củng cố hồ sơ, trên cơ sở đó mới có căn cứ để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-12, một người tên Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn "đen", 38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 13 người bất ngờ xông vào BV Tâm Hồng Phước uy hiếp, khống chế BS Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện, để đòi tiền. Tại đây, ông Thử và những người đến đòi tiền xảy ra xô xát gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 100 cảnh sát đến hiện trường, trong đó có cảnh sát cơ động của Bộ Công an cùng lực lượng cảnh sát hình sự và Công an TP Biên Hòa bao vây, khống chế được 14 người.

Tất cả những người này bị lập biên bản tạm giữ và công an cũng đã làm việc với ông Thử để điều tra vụ việc.



Lực lượng công an được huy động đến bao vây nhóm đòi nợ.

Bước đầu công an xác định trong quá trình làm ăn kinh doanh, ông Thử có nợ số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Trong đó vay của vợ Toàn "đen" 550 triệu đồng với lãi suất lên tới 25 triệu đồng/ngày. Do ông Thử chưa có tiền để trả nên nhóm Toàn cùng nhiều đối tượng đã đến bệnh viện khống chế.