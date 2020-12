Bắt giữ nghi can vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chiều 1-12, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ nghi can Mai Xuân Bình (21 tuổi, thường trú huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng). Bình là nghi can trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch Ngân Hàng Agribank (quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào tối 26-11.



Nghi can Mai Xuân Bình bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: AX

Sau khi xảy ra vụ cướp, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Qua điều tra xác minh, công an xác định đây là vụ cướp táo tợn, nghi can có sử dụng vật được cho là hung khí đe dọa nên Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an mở rộng điều tra tại nhiều địa phương.

Sau một thời gian truy tìm tung tích, chiều nay (1-12), lực lượng công an đã bắt giữ nghi can Mai Xuân Bình đang lẩn trốn tại một căn nhà ở hẻm 420 (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tiến hành khám xét nơi lẩn trốn của Bình, công an thu giữ được một số tang vật gây án, trong đó có quả lựu đạn giả được chế từ bình gas.

Như PLO đã đưa tin, chiều 26-11, một thanh niên đi xe máy đến Phòng Giao dịch Agribank rồi để xe máy ở ngoài đường, đầu đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay và mang ba lô tiến vào bên trong.

Khi đến bàn giao dịch nhân viên đang làm việc, nghi can Bình rút từ trong balo ra hai vật màu đen (giống như quả lựu đạn), rồi bước qua tấm kính lên bàn khu vực nhân viên ngân hàng đang làm việc.

Lúc này, nghi can dùng vật màu đen quăng xuống bàn nhằm uy hiếp tinh thần, yêu cầu hai nhân viên lấy tiền bỏ vào ba lô. Sợ hãi, hai nhân viên ngân hàng này bỏ chạy vào bên trong phòng giao dịch.

Kẻ cướp nhân đó lục tung các ngăn kéo của bàn giao dịch để tìm tiền, sự việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, sau đó kẻ cướp đã nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát.