Bắt kẻ dùng vé số giả đi đổi thưởng

Ngày 24-12, tin từ Công an huyện An Biên, Kiên Giang cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Mai (29 tuổi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Ảnh: VV

Trước đó, ngày 17-12, Mai đi từ TP Long Xuyên đến xã Đông Yên (huyện An Biên) đem theo 35 tờ vé số (đài Bạc Liêu) giả, tất cả đều trúng thưởng giải bảy (trị giá 200.000 đồng/tờ).

Đến ấp Xẻo Đước 2, Mai phát hiện một phụ nữ bán vé số dạo nên kêu lại giả vờ dò vé số, sau đó, Mai thông báo là trúng năm tờ, mỗi tờ 200.000 đồng.

Kiểm tra thấy ba số cuối trong tờ vé số giả của Mai trùng khớp với kết quả xổ số của đài Bạc Liêu (kỳ phát hành ngày 15-12) nên người bán vé số dạo đã trả tiền cho Mai.

Sau đó, Mai mua lại 20 tờ vé số và nhận 800.000 đồng tiền mặt rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đổi xong, người bán vé số kiểm tra kỹ lại thì phát hiện năm tờ vé số vừa đổi là vé số giả nên đã nhanh chóng trình báo Công an địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và bắt giữ Mai trong lúc đang trên đường đi tìm “con mồi” khác.

Qua làm việc, Mai thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận với thủ đoạn tương tự Mai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đổi vé số giả trúng thưởng cho nhiều người bán vé số dạo ở tỉnh Đồng Tháp.

Nói về nguồn gốc những tờ vé số giả, Mai khai mua của một người đàn ông ở TP Long Xuyên với giá 1 triệu đồng/25 tờ.