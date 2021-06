Ngày 2-6, Cơ quan công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Vũ Anh Tuấn (36 tuổi, trú xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) có hành vi giả danh công an để cướp tài sản.



Vũ Anh Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tuấn bị các trinh sát theo dõi, bắt giữ khi đang trên xe khách bỏ trốn vào Quảng Trị.

Như PLO đã đưa tin, trưa 29-5, anh LQT (19 tuổi) và VVH (17 tuổi, cùng trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) ngồi ăn tại một quán thì một người khoảng 30-35 tuổi đi xe máy đến trước cửa, nói với T. và anh H. “Anh là công an đây, nhà em đi theo anh”.

Nghe vậy, T. và H. tưởng thật nên đã lên xe máy Yamaha Exciter cho người này chở ra khu vực bãi tha ma ở xã Bồng Khê.

Tại nghĩa trang, người này dừng xe, yêu cầu hai thanh niên đưa điện thoại, tiền để kiểm tra vì liên quan đến một vụ trộm.

Người này cũng yêu cầu mở mật khẩu điện thoại, thoát icloud. Anh T. và H. đưa điện thoại iPhone 6s và điện thoại Oppo cùng số tiền 535.000 đồng cho người nêu trên. Kẻ này chở anh T. và H. quay lại trước quán rồi phóng xe chạy đi.

Trước đó, cuối tháng 5-2021, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận tin báo của ba học sinh THPT đang ở trọ tại địa bàn thị trấn Anh Sơn về việc bị một người đàn ông giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ảnh nghi phạm tên Tuấn khi đi ăn hàng bị camera ghi lại . Ảnh: Cắt từ clip do CACC

Người này mặc quần áo dân sự, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy che BKS tìm đến các phòng trọ học sinh. Khi gặp các em học sinh, người này xưng là “cán bộ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đang điều tra vụ án liên quan đến các em học sinh”.

Kẻ này yêu cầu các em học sinh mở mật khẩu, thoát các cài đặt bảo mật để kiểm tra và thu giữ điện thoại, lấy sạch tiền của các em.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn có Tuấn từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Tuấn thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, ít quan hệ với mọi người, do đó gây khó khăn trong công tác xác minh...

Khi biết công an đang điều tra, truy bắt mình, Tuấn liên lạc với người bạn ở Quảng Trị từng quen khi ở tù. Đến 16 giờ chiều 1-6, Tuấn bị bắt và thừa nhận các hành vi của mình.

Cơ quan Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.