Bắt kẻ 'ngáo đá' tấn công Phó trưởng công an xã bị thương

Ngày 21-9, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Tấn Vận (24 tuổi, ngụ thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 18-9, Công an xã Đức Lợi nhận tin báo Vận lên cơn “ngáo đá”, la hét lớn, đập phá tài sản của gia đình.

Tiếp nhận thông tin, đại uý Lê Hồng Văn (Phó trưởng Công an xã Đức Lợi) cùng hai công an viên khác đã đến nhà Vận ngăn chặn.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, Vận còn dùng vỏ chai bia, gạch tấn công lực lượng công an khiến đại uý Văn bị thương vùng đầu.



Công an tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viện đại uý Văn. Ảnh: CA

Trước sự hung hăng của kẻ “ngáo đá”, công an đã sử dụng các biện pháp khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở UBND xã Đức Lợi làm việc.

Còn đại uý Văn được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức cấp cứu với vết thương khâu bảy mũi.