Bắt nghi can xịt hơi cay cướp tài sản cô gái lúc rạng sáng

Theo Công an quận Tân Bình, sau khi clip phát tán trên mạng xã hội về một nhóm nghi phạm xịt hơi cay để cướp tài sản, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình đã phối hợp cùng Công an phường 15 rà soát các nghi phạm nghi vấn trên địa bàn.



Nguyễn Bá Dương bị Công an quận Tân Bình bắt giữ. Ảnh: TỰ SANG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn băng nhóm gây án do Nguyễn Bá Dương (SN 1997, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) cùng đồng phạm thực hiện. Theo công an, băng nhóm này thường tụ tập tại khu vực huyện Hóc Môn và quận 12.

Qua truy xét, tối 16-12 Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình đã phối hợp Công an huyện Hóc Môn kiểm tra hành chính một khách sạn tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn và bắt giữ Dương cùng năm nghi phạm khác.

Làm việc với công an, Dương khai vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12-12, Dương cùng Trịnh Vi Tấn (SN 1998, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) điều khiển xe gắn máy đi xem đua xe.

Sau đó, Dương rủ Tấn đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài và cả hai đã sử dụng băng keo đen dán một phần biển số xe, lấy bình xịt hơi cay đem theo để đối phó khi bị truy đuổi.

Sau đó, cả hai điều khiển xe máy lưu thông qua nhiều tuyến đường, đến khoảng 2 giờ 45 ngày 14-12 cả hai đã ép xe máy và xịt hơi cay vào chị NTNL (SN 1995, tạm trú phường Thạnh Xuân, quận 12) để cướp xe gắn máy.



Xe máy Dương và Tấn dùng để đi gây án. Ảnh: TỰ SANG

Lúc này chị L. vẫn cố chống cự và vật lộn không cho Tấn lấy xe còn Dương đã tăng ga xe bỏ chạy lên phía trước. Bị phản ứng quyết liệt nên Tấn đã lên xe cùng Dương rời đi và tiếp tục đi tìm tài sản để cướp, vụ việc đã được camera nhà dân ghi lại.

Đến 3 giờ 45 cả hai tiếp tục ép xe và xịt hơi cay nhằm cướp xe máy của chị NTKTr (SN 1987, tạm trú phường 15, quận Tân Bình) trên đường Nguyễn Sỹ Sách thuộc phường 15, quận Tân Bình.

Lúc này, chị Tr. chạy vào nhà dân đập cửa tri hô nhờ giúp đỡ. Táo bạo hơn, Dương còn tiến gần chị Tr. để giật lấy chiếc lắc chị Tr. đang đeo trên tay.



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: TỰ SANG

Tiếp đó, Dương và Tấn chạy đến một con đường trên phường Tân Thới Nhất, quận 12 mở cốp xe chị Tr. lấy đồng hồ đeo tay. Còn chiếc xe do hết xăng nên cả hai bỏ lại.

Đến ngày 16-12, Tấn và Dương đã bị Công an quận Tân Bình và Công an quận 12 bắt giữ.