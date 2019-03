Bắt người dùng facebook tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 2-3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Công Em (47 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.



Ảnh minh họa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan ANĐT kiểm tra phát hiện, Công Em đã sử dụng bốn tài khoản facebook để viết bài, phát video trực tiếp (livestream) có nội dung kêu gọi kích động biểu tình, bịa đặt, nói xấu chính quyền nhân dân. Mục đích chống phá Nhà nước, tuyên truyền chiến tranh tâm lý, kêu gọi kích động biểu tình trong thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều (ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội).



Qua khám xét nơi ở, khai thác dữ liệu điện tử trên các tài khoản facebook của Công Em, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội nêu trên.

Trước đó vào ngày 27-2, cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã tiến hành khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Công Em.

Hiện cơ quan ANĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.