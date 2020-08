Bắt nhóm cướp giật kéo lê cô gái trên đường ở Tân Bình

Ngày 20-8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 thành viên nhóm cướp giật do Lê Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) cầm đầu.

Đây là nhóm cướp liên tục gây án trên nhiều địa bàn ở TP.HCM.

Trước đó, Công an quận Tân Bình tiếp nhận tin trình báo tố giác tội phạm của chị NTV. (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về việc bị cướp giật tài sản vào ngày 11-8.



Hình ảnh tên cướp giật kéo lê cô gái trên đường được camera an ninh ghi lại. Ảnh: NT

Theo đó, 6 giờ 10 phút sáng, chị V. đang đứng trên lề đường trước quán cà phê số 34 đường Bàu Cát 1 (phường 14, Tân Bình) đợi chủ quán ra mở cửa để làm việc.

Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy biển số 50Y1-25 8,13 dừng trước quán cà phê. Người thanh niên ngồi sau đi bộ đến gần cô gái rồi hỏi khi nào quán mở cửa.

Cô gái trả lời thì bất ngờ người này lao đến dùng hai tay giật túi xách. Nạn nhân kéo giỏ xách lại giằng co với người thanh niên trên và bị kéo lê té ngã xuống lòng đường.



Các thành viên nhóm cướp giật vừa bị công an quận Tân Bình bắt giữ. Ảnh: NT

Chiếc giỏ xách rơi xuống và văng ra chiếc iPhone và một số tài sản khác. Thanh niên cướp giật vừa chạy đi thì quay lại nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân rồi lên xe cho đồng phạm chở đi. Mọi diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc khiến cô gái bị trầy xước nhẹ sau đó đã đến công an trình báo. Đến khuya ngày 11, đội cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Bình đã vào cuộc, nhanh chóng bắt được một thành viên trong băng nhóm này.



Năm chiếc xe máy mà nhóm cướp giật sử dụng gây án. Ảnh: NT

Lần lượt các thành viên khác trong băng cũng bị bắt giữ sau đó. Qua lời khai ban đầu, xác định Lê Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) là người cầm đầu.

Băng nhóm này khai thực hiện khoảng 15 vụ cướp giật tài sản ở các quận như Tân Bình, Tân Phú, quận 10, quận 11… Tài sản lấy được sau đó bán chia đều cho cả nhóm.

“Tuy nhiên có thể số vụ mà các thành viên trong băng thực hiện có thể lớn hơn rất nhiều, chúng tôi cũng đề nghị ai là nạn nhân của băng cướp giật hãy đến Công an quận Tân Bình trình báo phục vụ công tác điều tra” – một cán bộ nói.



Hai điện thoại tang vật được công an thu giữ. Ảnh: NT

Công an ban đầu thu giữ hai điện thoại và năm xe máy tang vật của vụ việc. Qua đó xác định, vụ cướp ở đường Bàu Cát 1 là do Nguyễn Chí Sơn (19 tuổi) và Nguyễn Hoàng Việt (18 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) thực hiện. Sơn sau đó đã bỏ trốn.



Công an quận Tân Bình hiện đang truy bắt Sơn. Ảnh: CA

Theo Công an quận Tân Bình, đây là chuyên án nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn phụ trách.

Công an quận Tân Bình cũng phát đi thông báo Nguyễn Chí Sơn hiện đã được xác định nhân thân lai lịch. Đề nghị người này ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Ai biết thông tin về Sơn hãy đến Công an quận Tân Bình cung cấp thông tin để phối hợp xử lý.