Công an cảnh báo người dân, cơ quan chức năng Công an cảnh báo người dân khi giao dịch, chuyển nhượng nhà đất thì không nên cung cấp, đưa sổ hồng và giấy tờ tùy thân bản gốc của mình cho những khách lạ. Đồng thời, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của người mua. Trường hợp người dân phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu tội phạm thì bình tĩnh ghi biển số xe, chụp ảnh người khả nghi cung cấp cho cơ quan công an. Đối với cơ quan công chứng, nhất là các cơ quan công chứng ở các quận, huyện phải nâng cao cảnh giác đối với các hồ sơ được người môi giới giới thiệu đến công chứng hoặc làm theo yêu cầu của người môi giới. Khi tiếp nhận hồ sơ, nghi vấn giấy tờ tùy thân giả thì phải yêu cầu những người này cung cấp thêm các giấy tờ có hình ảnh khác để kiểm chứng thông tin. Nếu phát hiện sử dụng giấy tờ tùy thân giả thì thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Cạnh đó, các cơ quan công chứng nên gắn camera có lưu trữ dữ liệu, hình ảnh hoạt động tại đơn vị để dễ truy xuất. Đối với văn phòng đăng ký đất đai, khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ hồ sơ của người nộp, nhất là hồ sơ của người “môi giới” nộp giùm. Trường hợp phát hiện, nghi ngờ giấy chứng nhận giả thì cần phối hợp với cơ quan công an để xác minh.