Ngày 16-2, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Huỳnh Vĩ Khang (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) để điều tra về tội vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.



Bị can Lâm Huỳnh Vĩ Khang. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết quả điều tra, tối 1-6-2021, sau khi đi nhậu về, Khang điều khiển xe máy từ hướng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao) về huyện Giồng Riềng.

Đến ngã ba trên tuyến quốc lộ 61, đoạn thuộc xã Định An (huyện Gò Quao) thì gặp chị DND (43 tuổi, đang mang thai 5 tháng) điều khiển xe máy chở theo con trai di chuyển cùng chiều.

Khang điều khiển phương tiện vượt lên phía bên trái để qua mặt chị D. Tuy nhiên, do trước đó có sử dụng rượu bia nên Khang không làm chủ được tay lái và xảy ra va chạm với chị D làm cả hai mẹ con chị té xuống đường.

Hậu quả vụ va chạm, chị D bị chấn thương nặng. Mặc dù được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị D tử vong vì bị chấn thương sọ não một tuần sau đó. Con trai của chị D bị chấn thương nhẹ, đã xuất viện.