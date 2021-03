Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quân (20 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn) về tội hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra, ngày 11-12-2020, Quân cùng LTG (13 tuổi) đến nơi làm việc của bạn ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn nhậu.

Sau khi nhậu xong, Quân và G. có quan hệ tình dục mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Hôm sau, gia đình nạn nhân biết được sự việc nên trình báo công an.