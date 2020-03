Bị công an triệu tập vì tung tin 'Thanh Chương 3 ca tử vong'

Ngày 11-3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã triệu tập Trần Văn Hoài (31 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) vì người này có hành vi đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội.



Trần Văn Hoài bị triệu tập làm việc. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, hôm 9-3, Hoài lên Facebook cá nhân viết: “... dịch Côrôna đã về Nghệ An. Thanh Chương 3 ca tử vong”.

Thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang cho người dân bởi đến trưa 11-3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có ca nào dương tính với virus COVID-19.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Hoài đã thừa nhận hành vi của mình, đã tự gỡ bài viết và công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân về các hành vi của mình.



Trần Văn Hoài lên Facebook cá nhân viết lời xin lỗi.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Hoài.

Trước đó, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) triệu tập Hoàng Thị Liên (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) để làm rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật về virus COVID-19 lên Facebook.

Chiều 8-3, trong lúc đi chợ Liên nghe mọi người kháo nhau chuyện về dịch COVID-19 rồi tối về đăng lên Facebook dòng trạng thái sai: “CoV-19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện đang cách ly mười mấy người ở trường lái hồng lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”.