Bị đánh chảy máu đầu vì chê quán bán nước 'chặt chém'

Chiều 2-5, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Nhựt Chánh báo cáo vụ việc quán ăn “chặt chém” xảy ra trên địa bàn.



Bước đầu đã xác định có vụ việc nêu trên, đồng thời bốn người đánh anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, quê Bến Tre) đều là em và cháu của chủ quán. Công an xã Nhựt Chánh đã mời làm việc, bước đầu họ thừa nhận hành vi đánh người.



Anh Minh bị nhóm người hành hung đến chảy máu đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều tối 1-5, anh Nguyễn Xuân Quang M. chở vợ và hai con nhỏ từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, anh ghé vào một quán không tên ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).



Vào quán, anh gọi hai chai nước ngọt và lúc tính tiền, nữ chủ quán đòi 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh M. nói: "chắc bán một lần".

Nghe vậy, chủ quán và vợ anh M. cự cãi. Một vị khách cũng "tố" là quán từng bán hàng chặt chém cũng bị chủ quán chửi bới, hăm dọa.



Công an xã đến hiện trường xử lý vụ việc (Ảnh cắt từ đoạn clip).

Sau khi chủ quán dắt xe của anh M. đẩy ra ngoài thì bốn thanh niên lao vào hành hung anh. Vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn cho đến khi công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường, nhóm người này mới dừng lại.

Do bị nhiều vết thương ở vùng đầu, máu chảy nhiều anh Minh được lực lượng công an xã đưa đến trạm y tế xã băng bó vết thương và dùng ô tô hỗ trợ gia đình anh đến TP.HCM an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.