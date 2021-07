Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với NTT (23 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 18-7, T. bị Công an huyện Chợ Mới lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm giãn cách xã hội.

Sau đó, T. đăng tải bài viết trên tài khoản Facebook với nội dung xuyên tạc và dùng những từ ngữ xúc phạm đến uy tín lực lượng Công an huyện. Những thông tin đăng tải trên đã thu hút nhiều người xem và tham gia bình luận

Công an huyện Chợ Mới mời T. lên làm việc và người này thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.