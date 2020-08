'Bịa' tin có người nhiễm COVID-19, bị công an mời làm việc

Ngày 6-8, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết cơ quan chức năng vừa làm việc với bà TTNT (SN 1991, trú Kon Tum) để xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.



Bà T. bị công an mời lên làm việc do đăng tin sai trên Facebook. Ảnh: AH

Trước đó, ngày 4-8, T. đăng tải thông tin lên trang facebook cá nhân với dòng nội dung: “Con nhỏ Đăk Hà xét nghiệm lần 2 dương tính rồi. thời sự đưa tin rồi nhé toong chưa. Không có ý thức gì hết ”.

Dòng trạng thái trên đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ làm nhiều người dân tại tỉnh này rất hoang mang.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an TP Kon Tum, Công an phường Thắng Lợi xác minh và mời T. về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, T thừa nhận nội dung đăng tải trên là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Sau đó T. đã chủ động gỡ bỏ thông tin và đăng tải nội dung đính chính.

Công an TP Kon Tum đang củng cố hồ sơ và xử lý hành vi vi phạm của người này theo quy định.