Bình Dương: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen

Đến khoảng gần 16 giờ ngày 5-5, Công an TP. Thủ Dầu Một đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Hiệp An (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tại một khu nhà trọ thuộc khu phố 9 (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị H. (28 tuổi, quê ở Cần Thơ), còn người chồng là anh Trần Ngọc Vui (31 tuổi, quê ở Kiên Giang) bị thương nặng.

Theo người dân ở trọ gần đó cho hay, vào khoảng thời điểm trên người dân nghe tiếng cãi nhau tại phòng trọ số 8. Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Thấy vậy, người nhà gần đó đã nhanh chóng lấy búa phá cửa vào bên trong.



Người nhà dùng búa phá cửa thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất động trên vũng máu

Khi cửa được phá, mọi người tá hỏa phát hiện hai vợ chồng anh Vui đang nằm bất động trên vũng máu. Mọi người nhanh chóng chuyển hai người đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong. Anh Vui bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, hai vợ chồng anh Vui có một người con gái, cách đây khoảng một tháng hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì anh Vui nghi vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác.