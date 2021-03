Bình Thạnh: Cô gái đang mua bánh mì thì bị xe tải húc

Đến khoảng 13 giờ 30, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang xử lý vụ tai nạn giao thông giữa ba xe xảy ra trên đường Lê Quang Định.



Chiếc ô tô con bị xe tải va quẹt trung. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 24-3, ô tô tải BKS 60C-284.80 đang lưu thông trên đường Lê Quang Định hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi đến trước số 448 Lê Quang Định, thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 41-506-NN-03 lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, chiếc xe tải lao vào vệ đường, quẹt vào gốc cây rồi tông thẳng vào xe máy 70B1-451.23 do một cô gái điều khiển đang dừng mua bánh mỳ bên đường.



Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị đẩy lên vỉa hè, hư hỏng nhẹ. Riêng cô gái bị thương được đưa đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu còn ô tô con hư hỏng phần đuôi xe. Các nhân chứng cho hay cô gái vừa mua bánh mỳ xong chuẩn bị rời đi thì tai nạn xảy ra.



Xe máy bị xe tải tông trúng, hư hỏng nhẹ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý, điều tra vụ tai nạn.