Ngày 1-10, Cục CSGT cho biết Bộ Công an vừa có chỉ đạo đối với lực lượng công an toàn quốc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khi nới lỏng giãn cách xã hội.



Bộ Công an nhấn mạnh trong thời gian tới, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình TTATGT sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng, các phương tiện vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại, nhu cầu người dân từ các địa phương nới lỏng giãn cách để trở về quê là rất lớn.



Bộ Công an vừa có các chỉ đạo lực lượng công an trên toàn quốc tăng cường đảm bảo TTATGT phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khi nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: TP

Do vậy, lực lượng công an, trọng tâm là CSGT cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép, bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch sau thời điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị kịp thời phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ người vi phạm, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng “manh nha” có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông.

Trên đường bộ, Bộ Công an yêu cầu tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: không đội mũ bảo hiểm, tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, đi không đúng phần đường, làn đường …; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng việc cấp giấy nhận diện có mã QR Code cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cũng lưu ý lực lượng CSGT phối hợp với ngành Giao thông vận tải và các ngành chức năng bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ trong khi làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho nhân dân và bản thân khi thi hành nhiệm vụ.